Modica, Fdi ricorda anniversario strage di via D'Amelio

Il Circolo Cittadino di Fratelli d’Italia di Modica, ricorda l’anniversario della strage di via D’Amelio, avvenuta il 19 luglio 1992, in cui vennero barbaramente uccisi il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

"Paolo Borsellino - dichiara il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, Marco Nani - rappresenta ancora oggi un simbolo di Sicilia libera, onesta e coraggiosa. La sua figura incarna i valori della legalità, della giustizia e del sacrificio, testimonianza di un impegno incondizionato per uno Stato che deve essere garante di diritti e libertà. La sua dedizione e il suo esempio continuano a ispirare le giovani generazioni e a rafforzare il nostro impegno contro ogni forma di mafia e criminalità organizzata."

"La strada della verità è lunga e difficile - prosegue la nota - ma confidiamo nell'importante contributo della commissione parlamentare antimafia, presieduta dall’On. Chiara Colosimo e della quale il Sen. Salvo Sallemi è componente, affinché si possa presto fare luce su uno dei capitoli più dolorosi della nostra storia. Le stragi del ’92 rappresentano una ferita aperta nella memoria nazionale, ed è nostro dovere mantenere vivo il ricordo di chi ha sacrificato la propria vita per un’Italia più giusta e libera. È fondamentale trasmettere alle nuove generazioni i valori di legalità, giustizia e coraggio, affinché il sacrificio di donne e uomini come il giudice Borsellino e tanti altri non venga mai dimenticato."

"Il Circolo Cittadino di Fratelli d’Italia - conclude Marco Naní - in collaborazione con il Comune di Modica, promuoverà l’istituzione di un luogo della memoria dedicato al giudice Paolo Borsellino e alla sua scorta. Un presidio simbolico che tenga vivo il ricordo, affinché le future generazioni possano conoscere e onorare il sacrificio di chi ha lottato con coraggio contro l’ombra della mafia."