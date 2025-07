Finto maresciallo tenta una truffa a Siracusa ma arriva la polizia: sventata

Nel primo pomeriggio di ieri, una coppia di coniugi chiama la Polizia di Stato perché capisce di poter essere vittima di un tentativo di truffa. Poco prima, i due coniugi ricevevano una telefonata di un sedicente maresciallo che li informava che la figlia aveva investito una ragazzina sulle strisce pedonali nei pressi della stazione ferroviaria e che, per tale ragione, dovevano recarsi al più presto sul luogo del sinistro. La moglie intuiva prontamente che stava ordendosi una truffa ai loro danni e, consigliandosi con il marito, riferiva ai truffatori l’intento di chiamare la Polizia di Stato. Sul posto del presunto incidente e a casa dei due coniugi intervenivano gli investigatori della Squadra Mobile in abiti civili così da non allarmare i possibili truffatori, mentre equipaggi delle Volanti presidiavano ad ampio raggio le zone per bloccare possibili vie di fuga ai malviventi. La truffa veniva sventata anche grazie al fatto che, nonostante i malviventi tentassero di separare la coppia chiedendo al marito di recarsi sul luogo dell’incidente ed alla moglie di rimanere a casa la coppia, spalleggiandosi e consigliandosi vicendevolmente, decideva di rimanere insieme e di andare sul luogo del sinistro dopo aver chiamato la Polizia. Sono in corso ulteriori accertamenti per cercare di risalire ai truffatori. ​ Ancora una volta, la Questura di Siracusa, nell’ambito della massiccia campagna antitruffa condotta di recente che ha visto personale della Polizia di Stato intervenire in vari contesti per sensibilizzare gli utenti soprattutto appartenenti alle fasce più deboli della cittadinanza, invita tutti a prestare la massima attenzione a questo e ad altri tipi di truffe e, nel dubbio è importante chiamare senza esitazione il numero unico di mergenza “ 112 ”. La sensibilizzazione nazionale e locale di contrasto alle truffe, condotta dalla Polizia di Stato sta dando buoni frutti sul versante della prevenzione e continuerà senza sosta perché questa fattispecie di reato, che colpisce i più fragili e gli anziani, può essere efficacemente prevenuto e combattuto solo con il fattivo contributo dei cittadini, mettendo in pratica in concetto di sicurezza partecipata.