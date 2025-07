Bloccato a Priolo con la cocaina liquida: denunciato uno spacciatore

Nell'ambito di predisposti e mirati servizi antidroga, agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di P.S. di Priolo Gargallo, hanno denunciato un uomo di 43 anni, già conosciuto alle forze di polizia, per detenzione ai fini dello spaccio di droga. A seguito di una attenta perquisizione domiciliare, effettuata a casa del denunciato dagli investigatori del Commissariato, gli agenti rinvenivano e sequestravano quattro fiale contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina liquida, occultate all’interno del comodino della camera da letto del quarantatreenne. Nel medesimo contesto operativo, i Poliziotti segnalavano all’Autorità Amministrativa competente un giovane assuntore di 28 anni, poiché sorpreso in possesso di una modica quantità di cocaina e crack per uso personale, occultata all'interno della scarpa. La cocaina liquida è insidiosa perché la polvere viene diluita in diversi solventi per produrre un liquido che permette, successivamente, di essere riportato allo stato​ solido e quindi trasformato nuovamente in polvere, grazie al procedimento inverso. Il vantaggio, per i criminali, è che il passaggio della cocaina allo stato liquido rende più difficile il controllo a causa dell’alterazione delle proprietà radiologiche della cocaina stessa ed è quindi più arduo da rilevare con le metodiche più tradizionali. A tal riguardo, per l’occultamento della droga, anche i genitori devono prestare particolare attenzione se dovessero riscontrare che i propri figli detengono bottigliette o fialette di dubbio contenuto. Infatti, la sostanza stupefacente in soluzione liquida potrebbe essere occultata in bottigliette d’acqua, succhi di frutta o altri contenitori di bevande.