Due ragazzi tedeschi evitano a Palermo lo stupro di una turista

Due ragazzi tedeschi sono intervenuti l'altra notte alla Vucciria a Palermo per salvare una turista norvegese che è stata rapinata e che stava per subire violenza sessuale.

La straniera era ubriaca e circondata da un gruppetto di palermitani che la stavano portando in un angolo dell'ex mercato palermitano ora diventato centro della movida notturna e luogo di spaccio, violenza, furti e rapine soprattutto a turisti.

I due tedeschi dopo essere riusciti ad allontanare i malviventi hanno chiamato le forze dell'ordine ed è arrivata la polizia.

Alla vittima erano stati portati via la borsa con i documenti e la chiave dell'appartamento dove alloggiava.

Ed emergono particolari sull'aggressione subito dall'assessore comunale a Palermo Fabrizio Ferrandelli due giorni fa mentre tentava di difendere un barista dal pestaggio di un gruppo di persone. Tra queste - ha detto Ferrandelli - c'è un ex detenuto appena uscito dal carcere e messo alla prova.

L'ho riconosciuto e mi aspetto che la magistratura agisca.