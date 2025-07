Asp Messina, consegna presidi sanitari a domicilio a pazienti

L’Asp di Messina sta lavorando perconsentire la consegna a domicilio di qualsiasi tipo di sussidio e presidio ai vari pazienti. Il progetto era stato presentato a Bari al “Forum mediterraneo sanità”. A volerlo è stata tutta la direzione strategica dell'Asp di Messina guidatada Giuseppe Cuccì e composta anche dal direttore amministrativo Giancarlo Niutta e dal direttore sanitario Giuseppe Ranier iTrimarchi. Il modello è stato illustrato da Enzo Picciolo, direttore del distretto sanitario di Messina dell’Asp: “Il progetto è suddiviso in più fasi per un sistema di prescrizione e distribuzione sanitaria di ausili e presidi fino al domicilio,eliminando così file in presenza e burocrazia. Si usa un sistema di logistica e distribuzione di prossimità usando un magazzino unico centralizzato per una gestione automatizzata ed ottimizzata del magazzino farmaceutico per tutta la Asp. S igestiscono poi gli ordini: il sistema visualizza l'autorizzazione elettronica con le specifiche dettagliate de iprodotti. In seguito, avverrà il prelievo dal magazzino dei prodotti contenuti con protocolli di qualità e tracciabilità. L’utente verrà inoltre informato tramite sms sullo stato della consegna". La direzione strategica dell'Asp di Messina ha sottolineato che "questa proposta rappresenta una vera rivoluzione per il nostro sistema sanitario, portando numerosi vantaggi per i pazienti e promuovendo un accesso più semplice e diretto ai servizi di assistenza”.