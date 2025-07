Altri due colpi di mercato per il Siracusa: in azzurro il portiere Farroni e il difensore Iob

Altri due colpi di mercato per il Siracusa, alla vigilia del ritiro precampionato di Canicattini Bagni. La società azzurra fa sapere di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Alessandro Farroni.

Portiere classe '97, nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Catania in Serie C, campionato nel quale ha collezionato oltre 100 presenze con Alessandria, Vis Pesaro, Juve Stabia, Reggina e Matera.

Farroni è già arrivato in città e sarà subito a disposizione per i test fisici in vista della prossima stagione, poi si aggregerà al gruppo di Marco Turati. Ma Farroni non è il solo che vestirà la maglia azzurra di estremo difensore. Al Siracusa arriva anche l'esterno difensivo Simone Iob.

Nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia del Piacenza, club nel quale ha giocato dopo aver svolto tutta la trafila nel settore giovanile dell'Udinese.

Iob ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 e sarà da subito a disposizione del tecino azzurro.