Scuole, la Regione finanzia l'intelligenza artificiale con 700 mila euro

Dal prossimo anno scolastico gli studenti degli istituti statali della Sicilia andranno a lezione di intelligenza artificiale. L’assessorato dell’Istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana ha infatti pubblicato una nuova circolare destinata alle scuole di ogni ordine e grado che stanzia 700mila euro per progetti finanziabili, per un massimo di 10mila euro ciascuno, dedicata proprio all’IA nella scuola siciliana del futuro. L’obiettivo è promuovere la conoscenza e l’uso consapevole dell’intelligenza artificiale, quale strumento didattico innovativo, sviluppare competenze digitali anche per gli insegnanti, attraverso percorsi formativi mirati, ma soprattutto sensibilizzare gli studenti sui rischi e le implicazioni etiche legate all’uso di questo strumento, e dunque all’insieme di regole e norme di comportamento che gli utenti dovrebbero seguire quando interagiscono online (la cosiddetta netiquette)