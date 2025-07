Catania, bloccati sul lungomare di Ognina due parcheggiatori abusivi

Nei quartieri “Centro Città” e “Lungomare Ognina” di Catania, è stato condotto un servizio straordinario di controllo da parte dei Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante e dell’Aliquota Pmz, in collaborazione con il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, finalizzato al contrasto dell’attività abusiva di parcheggiatore e alla verifica della regolarità delle attività di giochi e scommesse.Durante i controlli sul lungomare, due uomini rispettivamente di 26 e 23 anni, entrambi residenti nei quartieri periferici della città, sono stati sorpresi mentre esercitavano l’attività di parcheggiatore in modo illegale. Per entrambi è scattata la contestazione prevista dal Codice della Strada, poiché già in precedenza erano stati sanzionati per la stessa violazione, configurando così una recidiva e, sulla base degli elementi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.Parallelamente, altre pattuglie di militari dell’Arma, con il supporto del personale dell’ADM, hanno ispezionato un centro scommesse situato in via Plebiscito, dove è emersa un’irregolarità legata al mancato versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa all’anno 2025. Al titolare dell’attività, un uomo di 70 anni residente nella provincia etnea, è stata, pertanto, elevata la prevista sanzione amministrativa, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.