Procuratore Antimafia a Palermo:"Speravo pausa tensioni ma così non è stato"

"Avevo sperato, specie nella ricorrenza dell'anniversario della strage di via D'Amelio, in una pausa delle tensioni sulla giustizia: così non è stato e me ne dispiace perchè credo che la ricerca dei nuovi equilibri sull'indipendenza della magistratura è legittima, ma non può realizzarsi se non sostituendo al sospetto e alla sfiducia l'attenzione e il rispetto e all'invettiva e alla contrapposizione il dialogo e la condivisione del comune senso di responsabilità". A dirlo è il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo a conclusione del convegno sulla criminalità organizzata transnazionale, organizzato dalla Dna e dal ministero degli Esteri al palazzo di giustizia di Palermo nel 33esimo anniversario della strage di via D'Amelio. Melillo ha poi aggiunto: "Da questi incontri è emerso quanto sia stato essenziale, in diverse latitudini e contesti, il contributo alla difesa della democrazia della nostra Repubblica, dato da magistrati posti al riparo da condizionamenti politici. Questo è il comune denominatore di tutti gli interventi che ho ascoltato: la necessità di salvaguardia della indipendenza della magistratura che è facile omaggiare solo nella forma ma che va preservata anche nella sostanza".