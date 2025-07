Ruba telefonino, ma un video lo tradisce: arrestato a Marina di Ragusa

Personale della Sezione Volanti della Questura di Ragusa ha tratto in arresto un uomo di 61 anni, pregiudicato, indagato per i reati di furto aggravato, ricettazione e guida senza patente, nonché per violazione delle prescrizioni relative alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

L’intervento è scaturito da una segnalazione per lite presso un esercizio commerciale sito in Piazza Scalo Trapanese, a Marina di Ragusa. Durante l’intervento, un cittadino ha denunciato il furto del proprio telefono cellulare, indicando come possibile autore un individuo che si era seduto al suo tavolo poco prima di dileguarsi.

Grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza e a una carta prepagata smarrita dal presunto autore, gli operatori sono riusciti a identificarlo. Contestualmente, è stata acquisita anche una nota di ricerca per un veicolo commerciale asportato nella stessa zona da un soggetto corrispondente alla medesima descrizione.

Gli agenti, recatisi presso l’abitazione dell’uomo a Ragusa, hanno rinvenuto il veicolo rubato e poco dopo hanno individuato il pregiudicato, sopraggiunto a bordo di un’autovettura priva di copertura assicurativa e intestata a terzi, peraltro sprovvisto della patente di guida, che gli era stata revocata. La conseguente perquisizione ha permesso il ritrovamento del telefono cellulare oggetto di furto, che è stato riconsegnato al legittimo proprietario.

L’arrestato, peraltro sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, misura alternativa alla detenzione, con obbligo di permanenza in altra provincia, è stato associato alla Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.