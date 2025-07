San Michele di Ganzaria, Galvagno tra gli ospiti del matrimonio del figlio di Cuffaro

Grande festa stamani nella tenuta Cuffaro in contrada Consorto a San Michele di Ganzaria, in provincia di Catania, per il matrimonio del figlio di Totò Cuffaro, segretario della Dc, Raffaele. Tanti gli ospiti, tra cui molti politici. Nelle foto pubblicate nei social compare anche il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno (FdI). Tutto lo stato maggiore della Dc, compresi i deputati regionali, hanno partecipato all'evento, in un clima goliardico e spensierato. Nella tenuta, la famiglia Cuffaro produce vino.