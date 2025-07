Naufraga un battello turistico in Vietnam: 34 morti

Almeno 30 persone sono rimaste ferite, cinque di loro in condizioni critiche, dopo che un veicolo è piombato sulla follaa East Hollywood, Los Angeles, presso un locale musicale. Il guidatore è stato colpito da un colpo di arma da fuoco dopo l'incidente. Non è chiaro se fosse o meno in stato di ebbrezza. In Vietnam almeno 34 persone sono morte nel naufragio di un battello turistico, che si è capovolto nella baia di Ha Long, durante una tempesta. Tratte in salvo 12 persone. Il Paese s iprepara all'arrivo del tifone Wipha, in rapida intensificazio nenel Mar Cinese meridionale.