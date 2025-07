Segre leader del Palermo: "Siamo un bel gruppo, spingiamo per coronare un sogno"

Sono stati giorni significativi. Abbiamo trovato un allenatore con voglia di fare e un grande staff.

Abbiamo la missione di farci trovare pronti e prepararci al meglio per l'inizio delle gare ufficiali". Così Jacopo Segre, centrocampista del Palermo, in conferenza stampa a Chatillon, dove è in corso il ritiro prestagionale della formazione rosanero. "È un onore e un piacere essere qui dopo quattro anni - ha sottolineato Segre -. Non abbiamo in testa di commettere passi falsi. Dobbiamo allenarci forte e pensare giorno dopo giorno". Il classe 1997 si è poi soffermato sul gruppo che si sta creando: "Ci conosciamo tanti da un po' di anni e veramente andiamo tutti d'accordo - ha detto Segre -. Questa è una cosa trasmette felicità nello spogliatoio, siamo tutti positivi. Rinnovato entusiasmo?

Ringrazio i tifosi, non vediamo l'ora di vederli allo stadio".

Inzaghi sta lavorando sul 3-4-2-1, il numero 8 è pronto a giocare ovunque: "Sono sicuro che il mister mi metterà nelle migliori condizioni possibili per esprimere le mie qualità. Darò il meglio sempre, come ho sempre fatto. Spero di tornare a fare tanti gol".

Sull'obiettivo Serie A: "Non esistono ossessioni - ha affermato il centrocampista -. Il focus nostro è quello di lavorare con intensità per raggiungere grandi cose. La chiave è il duro allenamento. Bisogna spingere per questo nostro sogno". Infine, sul futuro: "Chi ha pensato che io volessi andare via da Palermo?

Il mio cuore e la mia testa è sempre stata qua a Palermo. Sono il vice capitano e ringrazierò sempre di essere qui. È un'emozione pazzesca vestire questa maglia", ha concluso Segre.