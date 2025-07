Lollobrigida a Sibari:"La Calabria la migliore regione per l'export"

La Calabria si sta dimostrando capace di fare crescere il nostro export in proporzione più di ogni altra regione italiana".

Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, intervenendo a Sibari all'inaugurazione di "Vinitaly and the City - Calabria in wine" insieme al Governatore, Roberto Occhiuto, ed all'assessore all'Agricoltura, Gianluca Gallo.

Lollobrigida ha sottolineato "la capacità in questi anni dell'assessore Gallo, della Giunta regionale tutta e del presidente Occhiuto di inventare nuovi approcci alla promozione, scegliendo di raccontarsi nel migliore dei modi possibili, cioè raccontando la qualità di quello che ha, ed è tanto.

Io immagino che ogni calabrese sappia quante cose ha e lo racconti in famiglia, lo racconti agli amici. L'attuale Giunta lo ha raccontato al mondo, attraverso eventi straordinari, una presenza qualificata, ricercata anche nei particolari che mettono in mostra prodotti, ambiente, territorio. Tutto questo, evidentemente, sta dando dei risultati".

Il presidente Occhiuto si é detto "contento di questo connubio perché la Calabria dimostra, con questa iniziativa, grande capacità organizzativa ed è bello che nel Paese due realtà così lontane, il Veneto e la Calabria, si trovino insieme per dimostrare che le cose fatte per bene, con grande capacità organizzativa, con professionalità, in Italia si possono fare al nord come al sud. Noi siamo particolarmente orgogliosi di questo e siamo orgogliosi anche di presentare tante eccellenze, tante cantine, a volte piccole cantine, che hanno molto innovato perché, a volte, si tratta di giovani che hanno preso l'azienda del padre preservando la tradizione, l'hanno resa più moderna. A volte, però, si tratta di realtà che non hanno la possibilità di esporre i loro prodotti su mercati globali. Attraverso iniziative come queste, soprattutto attraverso il supporto di Verona Fiere, riescono e riusciamo insieme a loro a dimostrare quanta eccellenza e straordinarietà ci sia in Calabria".

"Questa - ha detto l'assessore Gallo - é una manifestazione nella quale abbiamo creduto, che abbiamo fortemente voluto nel 2024 e che quest'anno arriva alla seconda edizione. Abbiamo implementato gli spazi, abbiamo tante cantine in più, sia calabresi sia non calabresi e la manifestazione inizia ad avere una connotazione nazionale e internazionale, quello che serve alla nostra regione. Tutto questo ci dà la spinta per aumentare i numeri dell'export, che sono ormai numeri in grande crescita".