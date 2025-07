Modica Calcio, confermato un altro giovane: è Angelo Denaro

Prosegue il progetto giovani del Modica Calcio e lo fa con la conferma di giovani interessanti, che già lo scorso anno avevano dimostrato qualità importanti per la categoria. Angelo Denaro resta rossoblù anche nel nuovo corso guidato da Mattia Pitino e Luca Gugliotta.

Cresciuto nelle giovanili del Modica Airone, la scorsa stagione ha già vissuto un anno al fianco della prima squadra. In questa stagione il ragazzo potrà continuare il proprio percorso di crescita sotto la guida di Filippo Raciti e del suo staff.

In fatto di ritorni c'è da segnalare quello di Luca Belluso, mentre la società ha affidato a Marcello Casiraro la responsabilità del settore giovanile del Modica.