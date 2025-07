Circolo velico di Riposto intitolato al notaio Filippo Patti

Il porto dell’Etna Marina di Riposto, per mantenere vivo il ricordo del suo amato presidente del Circolo velico e socio fondatore, il notaio Filippo Patti, grande uomo di valori e illuminato professionista, gli ha intitolato il Circolo velico, con una sobria e partecipata cerimonia di celebrazione. Con profonda commozione, davanti ai familiari e agli amici più intimi, il notaio Filippo Patti, figura di grande spessore umano e professionale, venuto a mancare prematuramente, lasciando un vuoto incolmabile nella comunità e nel mondo della cultura, è stato ricordato, con pensieri personali, aneddoti e racconti di vita vissuta, dalla viva voce di amici e parenti. Professionista stimato, il notaio Patti ha esercitato il suo ruolo con rigore, passione e un’etica esemplare. Il suo studio è stato per anni un punto di riferimento, dove competenza e umanità si sono sempre incontrate. Ma Filippo Patti non era solo un giurista di valore: era soprattutto un uomo animato da una profonda passione per la cultura, l’arte e la sua amata Riposto. Come presidente del Circolo velico, ha saputo coniugare la tradizione con lo slancio verso il futuro, guidando il sodalizio con visione, entusiasmo e spirito inclusivo. Sotto la sua presidenza, il Circolo è cresciuto, diventando punto di riferimento culturale, oltre che di sport e di grande amicizia. La sua figura rimarrà impressa nella memoria di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo: per la sua lucidità, lealtà, il garbo, l’amore per la famiglia, la dedizione instancabile al bene comune e la sua grande passione per il mare e la vela. A dimostrazione della profonda gratitudine, una targa in ricordo del notaio Patti, è stata apposta all’ ingresso e sul prospetto principale del Circolo velico, sede di eventi culturali di rilievo, organizzati dallo stesso notaio, al tempo della sua presidenza. La targa a lui intitolata è stata svelata, congiuntamente dai figli Stefania e Giovanni e dal nipote Stefano, con la benedizione del parroco, don Daniele Raciti. L’ a.d del Marina di Riposto, Mario Zappalà, il direttore Leo Biasi, l’ispettore Emiliano Indelicato, i dipendenti tutti, alla presenza dei familiari, la moglie Rosanna, i figli Stefania e Giovanni e gli amici più intimi, gli hanno reso omaggio.