Sindaci 'fratelli' di Floridia e Solarino in strada alla fiaccolata contro la mafia

Sindaci 'fratelli' hanno partecipato alla fiaccolata che ha attraversato le strade di Solarino e Flordia. Si tratta di Marco Carianni, primo cittadino di Floridia e Tiziano Spada di Solarino. Per Spada, neo sindaco e parlamentare all'Ars, è stata la prima volta di una doppia manifestazione. Ha preso parte in mattinata alla cerimonia del 33 esimo anniversario della strage di via D'Amelio e nel pomeriggio è rientrato a Solarino per la fiaccolata.

“Sono orgoglioso di partecipare, per la prima volta da sindaco oltre che da parlamentare regionale, a un momento emozionante e dal forte significato – ha detto Spada -. La fiaccolata servirà non solo a sensibilizzare le giovani generazioni sul valore dell'uomo e del suo lavoro, ma per ricordare tutti insieme che a Solarino, a Floridia e in ogni zona della Sicilia non c'è posto per chi crede di poter speculare sugli altri."