Siracusa, vandali contro l'ambulanza del 118 di stanza a Fontane Bianche

Questa notte l’ambulanza del 118, che svolge servizio a Fontane Bianche, zona balneare di Siracusa e che è accessibile all’interno della Guardia Medica, è stata vandalizzata. Si tratta di un atto grave che non colpisce solo un mezzo di soccorso, ma l’intera comunità che quotidianamente si affida a questo servizio fondamentale per la salute e la sicurezza dei cittadini.

Il consigliere comunale di maggioranza Matteo Melfi esprime la sua ferma condanna nei confronti di chi ha compiuto questo gesto incivile. Confida che le autorità competenti, grazie anche alle telecamere presenti nella zona, possano presto individuare il responsabile e che a quest’ultimo venga inflitta una pena severa, commisurata alla gravità dell’azione.

La Guardia Medica e i servizi 118 restano pienamente operativi: già questa mattina si sta provvedendo alla sostituzione del mezzo danneggiato per garantire la continuità del servizio.

Colgo l’occasione per rivolgere un sentito ringraziamento a tutti gli operatori sanitari che quotidianamente svolgono un lavoro di primaria importanza a tutela della nostra comunità, augurando loro buon lavoro e tutta la nostra solidarietà.