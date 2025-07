Un ragazzo tunisino di 23 anni, Amine Gara, è rimasto ucciso la scorsa notte a Rovigo, in seguito ad una lite fra giovani stranieri, nella quale sono stati usati coltelli e cocci di bottiglia.

Il fatto è avvenuto poco prima di mezzanotte, in pieno centro, nei giardini sul retro del monumento dedicato a Giacomo Matteotti, in Corso del Popolo.

Le indagini sono condotte dalla squadra mobile della Questura di Rovigo.