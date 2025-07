Siracusa, nasce la Corale Santa Lucia aperta ai devoti

Nasce la Corale Santa Lucia. La Deputazione della Cappella di Santa Lucia, per animare la liturgia durante i momenti di festa dedicati alla patrona, ha deciso di costituire una corale aperta a tutti i devoti.

L’appuntamento è per venerdì 25 luglio alle ore 18.30 nel salone delle Opere pastorali della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Siracusa. “Con questa nuova iniziativa desideriamo creare una occasione in più di servizio e preghiera alla Nostra Santa Patrona - ha spiegato il presidente della Deputazione della Cappella di Santa Lucia, l'avv. Sebastiano Ricupero -. Dedicare tempo e spazio ad un’attività corale può rappresentare un significativo strumento di animazione liturgica, di coesione e di pace. Chiunque è chiamato a farne parte, non serve né conoscenza della musica né particolari doti canore, solo il desiderio di cantare e pregare insieme l’amore di Dio per ogni creatura”.

La Corale è aperta a tutti, non bisogna essere dei professionisti. E' accolta la collaborazione anche di musicisti.