Coltellate a Scoglitti al culmine di un diverbio, un ferito e oscuro il movente

Prima un diverbio, poi si è passati alle mani ed alla fine è spuntato pure un coltello. E' stata una notte di sangue quella appena trascorsa a Scoglitti. Sono stati due uomini ad affrontarsi che erano in compagnia dlle loro famiglie. Il fatto è accaduto davanti a una farmacia.

Le urla e la concitazione hanno richiamato l’attenzione di numerosi passanti e residenti della zona, che hanno assistito impotenti alla scena. Uno dei due è rimasto ferito per una coltellata. Sul posto sono giunte pattuglie della polizia, mentre il personale sanitario del 118 prestava le prime cure al ferito. Le sue condizioni non sono state ancora rese note. Le famiglie coinvolte, visibilmente sotto shock e turbate dall’accaduto, sono state allontanate dall’area per consentire agli agenti di effettuare i rilievi senza impedimenti.

Al momento, le cause della lite restano sconosciute e sono in corso indagini approfondite per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze dirette e visionando eventuali immagini catturate da sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, nella speranza di far luce su quanto avvenuto.