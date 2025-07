Il poeta modicano Domenico Pisana premiato a Gela con il "Gorgone d'oro"

Sulla Terrazza del Vela Club di Gela si è tenuta la cerimonia di premiazione del concorso letterario "Gorgone d'oro". La serata è stata condotta dalla giornalista Caterina Gurrieri. Grande protagonista della serata è stata la poesia “Nella Tomba di Lazzaro” dello scrittore e poeta modicano Domenico Pisana (al centro nella foto), insignita del Primo Premio, con il trofeo “Gorgone d’Oro” e un assegno di 500 euro. L’autore ha espresso profonda gratitudine e onore per il riconoscimento ricevuto.

Tra i premiati di spicco, nella sezione giornalismo, il Direttore del Quotidiano Avvenire, Marco Girardi La serata ha visto anche la presenza di importanti esponenti del mondo teatrale nazionale, arricchendo ulteriormente il parterre culturale. Particolarmente apprezzati sono stati gli incontri con la nipote del celebre scrittore Andrea Camilleri e con la Prof.ssa Sara Zappulla Muscarà dell’Università di Catania, occasioni di scambio e confronto per tutti i presenti. Pisana ha rivolto un ringraziamento speciale al Prof. Andrea Cassisi, presidente dell’associazione, e al Prof. Emanuele Zuppardo, presidente del premio, per una scelta di grande valore simbolico: l’Antologia del Premio, che raccoglie le opere dei poeti vincitori e premiati da ogni parte d’Italia, porta il titolo della seconda poesia presentata dall’autore premiato, “Il Gallo Canta Tre Volte”. Ha esteso il suo ringraziamento a tutta la Giuria, presieduta da Don Rino La Delfa.