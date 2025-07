Fake sui social sul Siracusa Calcio, Ricci convoca una conferenza stampa

Alessandro Ricci il presidente della promozione del Siracusa in serie C, convoca, un po' a sorpesa, una conferenza stampa. Si terrà domattina alle 10, 30 senza argomenti prestabiliti. A quanto si apprende, il numero uno del Siracusa Calcio. vorrà affrontare tanti aergomenti. a cominciare dai lavori allo stadio, alla nuova squadra per il campionato professionistico, ancora in alto mare. Sarebbero state alcune fake che circolano sulla rete a inalberare Ricci. Sui lavori al ' De Simone', basteranno dieci giorni per fare tornare alla funzionalità, le torri faro. Per quanto riguarda i seggiolini delle tribune, si tratta di un'opera di competenza del Comune, La squadra, invece, è tutta o quasi da costruire. Si parte da alcuni punti fermi come il portiere Farroni, Candiano, Sarao, Limonelli, Puzone, Iob, Di Grazia e Bra, mentre per rivedere Alma in campo bisognerà aspettare il prossimo anno, quando il bomber si sarà ristabilito dall'infortunio al crociato. Tocca all'esperto diesse Antonello Laneri costruire il nuovo Siracusa del riconfermato Turati. Laneri è il personaggio dell'ultimora. Adesso la parola al presidente.