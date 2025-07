Aumentano gli incendi in Puglia, 199 in più rispetto al 2024

Dal 15 giugno a oggi in Puglia ci sono stati 979 roghi controi 780 dello stesso periodo nel 2024. I dati sono stati resi pubblici dal consigliere regionale e presidente del Comitato regionale di Protezione Civile Maurizio Bruno. Le province più colpite sono state Lecce, con 317 incendi, seguita da Foggia con 152, Taranto con 127, Bari con 80, Bat con 56 e Brindisi con 35. "Non si tratta di un'emergenza passeggera, ma nemmeno di una sorpresa. Da settimane la nostra terra è messa alla prova da caldo estremo, vento di libeccio e vegetazione secca: una combinazione - spiega - che rende ogni zona, anche la più insospettabile, un potenziale focolaio. Sappiamo bene che i cambiamenti climatici stanno aggravando il rischio incendi, così come sappiamo, purtroppo, che in alcuni casi c'è anche la mano dell'uomo".