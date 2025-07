Rimborsopoli a Catanzaro: Loiero assolto,"Ma il pregiudizio è una condanna"

"Un processo molto lungo rappresenta gia' una condanna implicita per qualunque cittadino. Per un calabrese spesso diventa una macchia permanente per il resto della vita. E questo capita spesso indipendentemente dall'esito del processo". Agazio Loiero, ex ministro, ex sottosegretario, piu' volte parlamentare e gia' presidente della Regione Calabria, e' fra le persone assolte in primo grado nel processo scaturito dall'inchiesta "Rimborsopoli" della procura della Repubblica di Reggio Calabria, relativa a presunti illeciti nella gestione dei rimborsi ai gruppi consiliari del Consiglio regionale della Calabria nella legislatura 2010-2012, per l'ex ministro e governatore, pero', il peso degli anni trascorsi ha lasciato un'eredita' pesante. Si e' difeso nelle aule del tribunale anche presentando una memoria sui difficili anni passati alla guida del governo regionale, segnati da eventi traumatici come l'omicidio di Domenico Fortugno, il vicepresidente del Consiglio regionale assassinato davanti a un seggio a Locri in cui si votava per le primarie dell'Ulivo. "Devo dire - spiega ripercorrendo le tappe del processo - che ho trovato tanta attenzione da parte della Presidente, del collegio e anche della pubblica accusa. Segno che c'era una certa consapevolezza che un processo interminabile, lungo circa quindici anni, e' destinato quasi sempre a falsare il valore di una sentenza. Il tempo accelerato di questi ultimi, frenetici anni finisce involontariamente ma implacabilmente per incidere in forma vertiginosa sul ritmo ma anche sul senso della nostra vita. Confesso che ho avvertito un po' di titubanza a rendere una dichiarazione spontanea ma i miei eccellenti avvocati (e anche grandi amici) Guido Calvi e Nicola Cantafora, mi hanno consigliato di non sottrarmi a questo impegno. Ho esposto alcuni fatti della mia vita secondo me non estranei al processo. Ho esposto una breve cornice storiografica e di costume, sperando di non andare fuori tema. Sono stato - ho iniziato a raccontare - com'e' noto, presidente di questa difficile regione. Ho subi'to minacce, ho ricevuto proiettili in abbondanza, ma anche inchieste giudiziarie, che, per mia fortuna, si sono concluse favorevolmente in tempi non lunghi. Ho anche dovuto registrare con dolore, che, malgrado il lungo tempo trascorso, ogni volta si rinnova, l'omicidio del mio amico Fortugno, avvenimento rispetto al quale il procuratore nazionale antimafia del tempo, Pietro Grasso, e il PM d'accusa del relativo processo di primo grado hanno affermato che il destinatario di quel tragico messaggio ero io".