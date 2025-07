Bimbo di 7 anni rischia di annegare in Parco acquatico a Gallipoli: è grave

- Un bimbo ligure di 7 anni e' ricoverato in condizioni gravissime dopo essere quasi annegato nella piscina di un parco acquatico di Gallipoli: il piccolo, che non sa nuotare, era con i genitori intorno alle 11 e 30 quando e' caduto nella parte della vasca dove l'acqua e' piu' alta. Il padre si e' accorto che il figlio galleggiava privo di sensi e sono scattati subito i soccorsi. Dopo diverse manovre di rianimazione da parte dei bagnini presenti e dei sanitari, il bambino e' stato trasferito d'urgenza all'ospedale Sacro Cuore di Gesu' di Gallipoli, ha riferito il sito LeccePrima. Sul posto, un parco divertimenti in localita' Rivabella, sono interventi gli agenti del locale commissariato mentre il bimbo e' stato ricoverato a Gallipoli dove i medici stanno tentando di salvargli la vita. La famiglia del bambino e' originaria di La Spezia ed e' in vacanza in Puglia.