Il Palermo fa cinquina nella seconda amichevole: Brunori in gol contro il Paradiso

Successo per 5-1 del Palermo di Pippo Inzaghi contro l'FC Paradiso nella seconda amichevole precampionato in quel di Châtillon. Nel primo tempo sono Ceccaroni e Le Douaron a portare avanti i rosanero; nella ripresa - dopo il guizzo della formazione di terza serie svizzera con Rasic - sono Di Francesco, Corona e Brunori a calare il pokerissimo.

- "Partita tosta ma grandi miglioramenti. Ho visto grande volontà e grandi impegni. Non abbiamo ancora velocità ma mi sono piaciuti tutti anche come atteggiamento. Sono molto soddisfatto, la risposta è ottima finora. Voglio arrivare al 16 agosto con le gambe cariche". Così Pippo Inzaghi, tecnico del Palermo, in conferenza stampa al termine dell'amichevole vinta per 5-1 contro gli svizzeri dell'FC Paradiso: "Questa squadra può giocare in qualsiasi modo - ha aggiunto l'allenatore rosanero -.

Il 3-5-2 l'ho voluto provare perché questa squadra può farlo". Tra i giocatori che si stanno mettendo in mostra c'è Peda, rientrato dopo il prestito alla Juve Stabia: In questo momento per me è titolare, è un giocatore fortissimo. Resta qui, ha la mia stima e quella della società. Può giocare ovunque e i giocatori forti li teniamo. Magnani assente? E' solo acciaccato per il lavoro di questi giorni, non aveva senso rischiarlo". Inzaghi ha poi proseguito parlando di Vasic e Corona: "I giovani ce li teniamo - ha ribadito -. Qui gioca chi mi da garanzie, non ci sono vecchi e giovani. Per sognare dobbiamo avere 20 giocatori forti". Il mercato è aperto e nei prossimi giorni arriverà in ritiro anche Palumbo dal Modena: "Sono contentissimo del lavoro della società.

A breve arriverà un altro giocatore importantissimo e duttile.

L'ho voluto e la società mi ha accontentato. Migliorare questa rosa non è semplice". Il tecnico rosanero ha fatto il punto pure su Ranocchia: "Può fare tutto, deve convincersi lui - ha sottolineato Inzaghi -. Sa la mia stima. Può fare il play, il vertice basso completo o anche la mezz'ala di sinistra. Deve mettere un po' di gas sulle gambe. Ci darà tante soddisfazioni". Augello e Gyasi si sono integrati bene:

"I quinti mi stanno dando tante soddisfazioni. Abbiamo quattro giocatori forti: Pierozzi sembra già quello che ho allenato alla Reggina, Lund ha grande corsa". Infine, un pensiero su Le Douaron, che nella scorsa stagione ha vissuto degli alti e bassi: "Può fare qualsiasi ruolo. Abbiamo quattro attaccanti fortissimi: due giocheranno e due entreranno sempre. Jeremy ha 15-20 gol nelle gambe in B. Lo vedo felice e sono sicuro che farà bene", ha concluso l'allenatore del Palermo.