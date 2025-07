Problemi per il volo Lione-Palermo della compagnia Easy Jet che questo pomeriggio doveva atterrare nello scalo palermitano. Il velivolo era quasi arrivato a toccare la pista quando per probabili raffiche di windshear ha ripreso quota ed è stato dirottato a Catania. Disagi per i passeggeri che per arrivare nello scalo palermitano dovranno impiegare almeno quattro ore.