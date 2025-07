Incendi in Sicilia, impiegati due Canadair e 4 elicotteri a Partinico

Una domenica di grande impegno per gli uomini e le donne del corpo forestale, impiegati nella campagna antincendio. Tra gli interventi più significativi della giornata, quello effettuato a Partinico, in località Margi Sottano, ha richiesto l'impiego di due Canadair e quattro elicotteri. Intorno alle 14, l'elicottero Falco 1 della flotta regionale, diretto verso Trapani per un altro intervento, ha avvistato un incendio e ha prontamente allertato la sala operativa regionale del corpo forestale, permettendo una risposta immediata. Grazie all'intervento tempestivo e al coordinamento delle forze in campo, si è riusciti a scongiurare conseguenze ben più gravi. Nell'area interessata, presso il ristorante Milo, erano presenti numerose persone e, come evidenziato dal Direttore delle operazioni di spegnimento, a destare preoccupazione vi era anche la vicinanza di un rifornimento di carburante. "In questo intervento ci sono due aspetti fondamentali da sottolineare - dice l'assessore regionale Giusi Savarino - Il primo è che la tempestività dell'azione può fare la differenza, sia nei casi di incendio boschivo sia in quelli di incendio di interfaccia. Il secondo è che un coordinamento efficace garantisce una risposta più incisiva sul campo. Per questo, rivolgo un sincero ringraziamento al Corpo Forestale, alla Protezione Civile della Regione Siciliana e ai Vigili del Fuoco, che hanno operato condedizione a Partinico." Nel corso della giornata, si sono resi necessari anche altri interventi aerei nei territori di Custonaci, nel Trapanese, e a Licodia Eubea, in provincia di Catania.