Conferenza stampa di Italia Viva sulla bozza della rete ospedaliera

Domani, lunedì 21 luglio, alle ore 15, in via Mozart 8, a Palermo, Italia Viva presenterà l'analisi condotta dal Centro studi del partito sulla bozza relativa alla rimodulazione della Rete Ospedaliera elaborata dall'assessore alla Salute della Regione Sicilia Daniela Faraoni. "Quello dell'assessorato alla Salute - commenta Davide Faraone - è un testo delicatissimo. In esso, di fatto, è scritto il futuro del sistema sanitario siciliano e la sua capacità di rispondere ai bisogni dei cittadini. In base all'analisi del nostro Centro studi possiamo dire, già da ora, che la giunta Schifani sta preparando l'ennesimo disastro. Nell'incontro di lunedì illustreremo le criticità più pericolose del disegno Schifani/Faraoni e illustreremo le modifiche a nostro avviso indispensabili".