Modica, ospedale "Maggiore": allarme del Comitato via Loreto per la carenza di posti letto

Dal Comitato di Via Loreto, tramite Salvatore Rando, l'allarme per la carenza di posti letto nell’ASP di Ragusa, e in particolare all’Ospedale Maggiore di Modica, alla luce del recente annuncio di un aumento generale di posti letto in Sicilia. La situazione attuale, con un rapporto di circa 2,2 posti letto per 1000 abitanti contro una media regionale del 3,1, è giudicata insostenibile, specialmente considerando il vasto bacino d’utenza che gravita su Modica.

Rando sottolinea che il distretto di Modica serve una popolazione di oltre 116.000 abitanti, a cui si aggiunge un significativo 30% proveniente dal Siracusano, in particolare da Rosolini, Pachino e Palazzolo. Questa peculiarità territoriale, finora ignorata dalla Regione nella distribuzione dei posti letto, genera lunghe attese nei Pronto Soccorso in attesa che si liberino posti nei reparti.

Di fronte a questa emergenza, il Comitato Via Loreto invita la Sindaca di Modica ad assumere un ruolo proattivo. La proposta è di convocare una Conferenza dei Sindaci, preceduta da un confronto con i primari dell’Ospedale Maggiore per individuare i bisogni reali dei reparti. Si suggerisce anche il coinvolgimento del Consiglio Comunale e della Presidente Minardo, magari attraverso un Consiglio Comunale aperto, per dare massima risonanza alla questione.

Tra le criticità più urgenti evidenziate per l’Ospedale Maggiore di Modica:

Rianimazione: L’ampliamento dei posti letto al piano terra, previsto per la fine del 2021, è ancora inspiegabilmente incompiuto a luglio 2025. Nessuno, lamenta Rando, ne spiega le ragioni.

Astanteria Breve: Si richiede l’immediata definizione, tramite decreto regionale, degli 8 posti letto di Astanteria breve, come avviene per tutte le strutture DEA di 1° livello. Modica è stata “vergognosamente esclusa” dall’Assessore alla Salute Razza.

Medicina e Stroke Unit: Necessario un aumento dei posti letto in Medicina, con l’implementazione di una Stroke Unit di 4 posti letto, come avvenuto a Ragusa a seguito di una sentenza del TAR.

Altri Reparti: Ortopedia, Malattie Infettive, Geriatria, Chirurgia, Ostetricia e Ginecologia, Cardiologia e Nefrologia necessitano anch’essi di un incremento dei posti letto in base al bacino d’utenza.

Il Comitato invita inoltre l’Articolo 32, riconoscendone la sensibilità dimostrata sulla salute dei cittadini, a vigilare sulla situazione e a richiedere un incontro con il Management dell’ASP di Ragusa. La mobilitazione per una migliore assegnazione dei posti letto sta coinvolgendo tutta la Sicilia, e l’ASP di Ragusa è al centro di questa protesta.