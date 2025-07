Aeroporto di Comiso, il sindaco di Acate torna all'attacco: basta chiacchere, servono fatti

Il sindaco di Acate, Gianfranco Fidone, torna all'attacco sull'aeroporto di Comiso con una sorta di lettera aperta ai rappresentanti istituzionali. "Mentre si pensa a enunciare promesse non mantenute l'aeroporto di Comiso sta morendo. E' un deserto: senza voli, senza prospettive, senza futuro. Abbiamo affrontato riunioni su riunioni ma non c'è nulla di concreto e questo clima di finto buonismo non serve a nulla e non risolve nulla.

Vi ricordate quando ci riempivano la bocca di slogan? “Sarà il volano dell’economia!”, “Porterà lavoro e turismo!”.... E invece? Oggi non c'è lavoro per chi è nel settore turistico, per chi ha hotel e b & b, per chi è un tassista o un ncc, non c'è possibilità di muoversi per chi studia fuori, per chi ha bisogno di cure. L'alternativa è percorrere la Ragusa-Catania, una via crucis, e inginocchiarci proni alla Sac. Mentre l'aeroporto diventa aeromorto, chi ha le responsabilità fa finta di nulla"

"Basta chiacchiere, basta promesse al vento - conclude Fidone - vogliamo fatti, e bene ha fatto l'onorevole Ignazio Abbate a proporre l'uscita dalla Sac e una nuova gestione per lo scalo. Chi non ha coraggio si metta da parte".