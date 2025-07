Il grande caldo a Siracusa, aggiunto 'rifugio climatico' a Cassibile

In vista dell’innalzamento delle temperature atteso già da oggi, è stato aggiunto un ulteriore “rifugio climatico” a quelli che la Protezione civile comunale di Siracusa aveva previsto già ieri. Si trova a Cassibile, nella sede della circoscrizione, in via delle Margherite 2.

​ I rifugi climatici saranno aperti dalle 11 alle 18, cioè nelle ore più calde delle giornate, e saranno presieduti dal personale della Polizia municipale. Gli altri si trovano all’Urban Center (via Nino Bixio 1), nel Centro anziani di via Foti 38, nella sede della Circoscrizione Acradina (via Italia 105) e in quella di Belvedere (piazza Eurialo 18). In Ortigia, in piazza Archimede, stazionerà un’ambulanza della Croce Rossa.

​L’iniziativa è stata concordata anche con il settore Politiche sociali e le associazioni di volontariato che collaborano con il Comune.