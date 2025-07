Sale gioco e automobilisti controllati ad Augusta: scattano 7 sanzioni

Continuano, in tutta la provincia, i servizi straordinari di controllo del territorio rafforzati, su disposizione del Questore di Siracusa, in occasione del periodo estivo. Nel fine settimana appena decorso, tali servizi si sono concentrati nel territorio di Augusta dove, gli agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di P.S. di Augusta e al Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia Orientale di Catania, hanno, nel complesso, identificato 151 persone e controllato 73 veicoli. Sono state controllate alcune sale gioco. Inoltre, particolare attenzione è stata posta al rispetto delle norme stradali e, a tal proposito, sono state elevate 7 sanzioni amministrative per utilizzo del cellulare durante la guida, per guida senza l’utilizzo del casco protettivo e per omessa revisione del mezzo. Tali servizi, che rivestono un precipuo scopo di prevenzione, proseguiranno nei prossimi giorni in tutta provincia aretusea.