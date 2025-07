Modica, a Zappulla terreni agricoli “sequestrati” da barriera autostradale

Uno sbarramento ad una strada comunale in contrada Zappulla, a Modica, che “sequestra”, di fatto, alcuni terreni di proprietà di diversi abitanti della zona, impossibilitati a recarsi nei loro fondi agricoli per le attività di coltivazione e, cosa ancora più grave, per effettuare quei lavori di scerbatura in modo da evitare rischi alle persone e alla cose in caso di incendi. All’origine di tutto ci sarebbero lavori riguardanti l’autostrada A18.

“Presso la strada comunale – scrivono gli interessati in un esposto – è presente uno sbarramento che non consente di utilizzare la stradella interpoderale per mezzo della quale si accedeva ai terreni in questione”.

“Questo sbarramento – è scritto nell’esposto inviato, alla Prefettura, alla Questura, ai Vigili del fuoco, e al Comune di Modica – deriva dal transennamento della fascia di rispetto dell’autostrada Siracusa-Gela, nel tratto tra Ispica e Modica. A causa di questo sbarramento, non è più possibile accedere in alcun modo ai terreni di nostra proprietà dal momento che che non ci sono altre vie di accesso”. Secondo quanto sostengono i proprietari dei terreni “sequestrati”, la situazione ha determinato un “pregiudizio al godimento pieno ed esclusivo del diritto di proprietà dei beni e delle relative pertinenze, al godimento dei frutti naturali e civili sia degli alberi di carrubo e ulivo, nonché a procedere alla semina dei terreni”.

Ma non solo. “Sussiste inoltre il pericolo di incendi, vista la presenza nei terreni non accessibili, di sterpaglie ed erbacce varie, che annualmente andrebbero sfalciate. Questa operazione è diventata impossibile poiché nei fondi in questione i mezzi accedevano unicamente tramite le stradelle oggi chiuse, non sussistendo altra via di accesso”.

I proprietari dei terreni che hanno presentato alle Autorità competenti un dettagliato esposto, chiedono un intervento risolutivo del Consorzio Autostrade Siciliano che, come ente gestore delle autostrade dell’Isola, è responsabile dei pericoli derivanti dalla impossibilità di accedere ai terreni in questione anche in caso di incendi, purtroppo frequenti nel periodo estivo a causa delle alte temperature, e non solo.

“A nulla sono serviti – affermano ancora i proprietari dei terreni di contrada Zappulla - i diversi sopralluoghi effettuati tra la fine dell'anno 2024 ed inizio dell'anno 2025, alla presenza, tra gli altri, dei tecnici del CAS che hanno preso atto della fondatezza delle richieste avanzate. E’ stata anche presentata una perizia che descrive lo stato dei luoghi. Fino ad ora, però, nulla è stato fatto, malgrado le promesse di intervenire e di trovare una soluzione.