"Donare per ricordare", all'Avis di Modica iniziativa di solidarietà e di civismo

Sono state numerose le donazioni effettuate presso l’AVIS di Modica in memoria di Paolo Borsellino e della sua scorta. In occasione del 33° anniversario della strage di via D’Amelio, anche Modica ha ospitato una giornata speciale di raccolta sangue promossa dalla Regione siciliana, unendo memoria civica e solidarietà, coinvolgendo cittadini, donatori abituali e nuovi volontari in un gesto concreto di impegno sociale.

L’evento “Donare per ricordare”, organizzato all'ospedale Maggiore, ha registrato 108 donazioni effettuate da mercoledì 16 a sabato 19 luglio. “Si tratta di un importante risultato che testimonia – hanno riferito dal direttivo dell’AVIS Modica – l’adesione della comunità modicana ai valori di giustizia, legalità e solidarietà, onorando la figura del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta, vittime dell’attentato mafioso del 1992”.

La giornata ha avuto un momento di profonda commozione con la visita del Soprintendente di Polizia Giovanni La Perna – all’epoca dei fatti agente di Polizia – che ha arricchito l’evento condividendo un racconto personale legato agli eventi del 1992 e donando all’AVIS Modica una copia del suo scritto. L’AVIS Modica ha sottolineato come questo contributo abbia ulteriormente valorizzato l’iniziativa, ricordando il duplice significato della giornata.