Siracusa, chiuso Santuario di Santa Lucia al Sepolcro per verifiche tecniche

Da mercoledì prossimo, 23 luglio, fino a domenica 3 agosto, il Santuario di Santa Lucia al Sepolcro a Siracusa resterà chiuso per consentire l'esecuzione di una serie di accertamenti tecnici sull'edificio e nelle catacombe dell'area sottostante la chiesa. Lo rende noto l'Arcidiocesi, sottolineando in una nota che si tratta di alcune operazioni di routine che saranno effettuate per verificare le condizioni di sicurezza dell'edificio sacro anche in considerazione dell'alto flusso di pellegrini che vi si recano soprattutto durante le feste di dicembre in onore di Santa Lucia. Le funzioni religiose, in questo breve periodo, si svolgeranno all'interno del tempietto che si trova sempre in piazza Santa Lucia.