Venerdì mattina i Carabinieri della Stazione di Siracusa hanno denunciato in stato di libertà un 67enne per detenzione illegale di arma clandestina e ricettazione. I Carabinieri hanno rinvenuto una pistola calibro 38 con matricola abrasa e 38 cartucce nascosta in una scatola di scarpe all’interno di un container in uso all’uomo, in via Elorina. L’arma è stata sequestrata e sarà sottoposta ad accertamenti balistici.