Omofobia, aggressione verbale al 'Catania Pride': 48enne denunciato

La Polizia di Stato ha denunciato un 48enne che lo scorso 3 luglio durante lo svolgimento del "Catania Pride Village" all'interno del cortile del sindacato Cgil si è reso responsabile di un'aggressione verbale di tipo omofobo.

L'uomo si era introdotto nel cortile del sindacato ed aveva aggredito verbalmente un'aderente all'associazione "Famiglie Arcobaleno - Genitori Omosessuali", nonché al "Comitato Catania Pride", in presenza di altri aderenti alla citata associazione, oltre che di numerosi bambini.

L'iniziativa in questione era tra quelle in corso di svolgimento in funzione del successivo corteo cittadino del 5 luglio, denominato "Catania Pride 2025", cui hanno preso parte un migliaio di persone.

L'aggressione verbale di tipo omofobo aveva determinato grave preoccupazione all'interno dell'associazione, con diffuse espressioni di solidarietà da parte di tutta l'opinione pubblica, ed aveva assunto particolare risalto mediatico sia a livello locale sia a livello regionale. La vittima aveva denunciato l'episodio al personale della Digos della Questura di Catania, che ha immediatamente avviato le indagini per risalire all'identità dell'uomo.

A conclusione di una mirata e celere attività investigativa, grazie anche alla descrizione fornita in sede di denuncia, i poliziotti hanno individuato e denunciato per diffamazione un uomo di 48 anni, incensurato, ritenuto responsabile delle frasi discriminatorie.