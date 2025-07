Laneri è il diesse del Siracusa Calcio, Ricci tenta di spegnere le polemiche sulle partenze

Lo avevamo annunciato nell'edizione di ieri che sarebbe stata una conferenza stampa dai toni duri, di repliche e di precisazioni. Il presidente del Siracusa. Alessandro Ricci si presenta in sala stampa affermando che la notizia del giorno è il ritorno nel ruolo di direttire sportivo, di Antonello Laneri.

Ricci ricorda ai cronisti che in 30 mesi il Siracusa Calcio ha incassato credibilità. Come a volere dire, siamopersone serie e perbene. Ricci contesat certi postapparsi sui social che riguardano ex tesserati del club azzurro. "Quello che abbiamo letto sui social ci ha infastidito - afferma - ed oggi è opportuno fare un chiarimento. Sia sul mercato, sia sulle uscite che sulle riconferme". Sul caso Sush, il presidente dice che c'era un accordo col calciatore ma l'argentino non l'ha rispettato perhè abbaglato dai richiami di sirene esterne. In poche parole vuol dire che la società non ha ceduto alle richieste del difensore centrale.

Grande sorpresa tra i tifosi è stata la partenza di Marco Palermo, considetao una icona azzurra. Ricci spiega: " Per tutti i calciatori con contratto biennale, è obbligo di ogni società sportiva — specialmente nel passaggio dal dilettantismo al professionismo — notificare tramite posta certificata il contratto, con tutti gli accordi pattuiti l’anno precedente, entro la mezzanotte del 10 luglio. Ci sono giocatori che hanno risposto immediatamente, inviando il contratto firmato entro il termine di giovedì 10 luglio: parlo di Carmelo Limonelli, Maiko Candiano, Racine Ba, Christian Bonacchi, Rubem Falla, Manuel Sarao, Alberto Acquadro (che ha poi chiesto di essere ceduto, ndr) e Andrea Di Grazia.

Altri giocatori, come Roberto Convitto e Marco Palermo, non hanno invece inviato il contratto firmato. Di conseguenza, non per volontà della società o del presidente, il Siracusa non ha potuto registrare il contratto in Lega, rendendoli di fatto svincolati: il sistema, semplicemente, non lo consente”.

Sui lavori allo stadio, Ricci ha assicurato che tutto procede secondo il ronoprogramma. "Vedrete che il De Simone sarà un gioiellino dentro la Borgata".