Spaccio di coca, assolto ad Agrigento ex presidente provinciale della Dc

Assoluzione per Giuseppe Alaimo, 30 anni, vice presidente del Consiglio comunale di Canicattì ed ex presidente provinciale della Dc. Era accusato avere acquistato della cocaina da un esponente del clan mafioso di Gela con la finalità di rivenderla. L'indagato, dopo avere ricevuto l'avviso di garanzia, si era dimesso dall'incarico di presidente provinciale della Democrazia cristiana.

"Oggi la giustizia ha ristabilito la verità: Giuseppe Alaimo, presidente provinciale della Democrazia Cristiana di Agrigento, è stato assolto con formula piena dalle gravi accuse che gli erano state mosse, perché il fatto non sussiste", dichiara Stefano Cirillo, segretario regionale della DC. "Una verità - prosegue - che dovrebbe far riflettere tutti coloro che, dentro e fuori il perimetro dell'informazione, hanno condannato mediaticamente un uomo colpevole, nella percezione pubblica, solo di rappresentare la Democrazia Cristiana. Resta, purtroppo, il segno profondo di un pregiudizio ancora radicato verso chi ha scelto di militare in un partito che ha fatto la storia del nostro Paese e che oggi, sotto la guida di Totò Cuffaro, lavora con impegno e trasparenza per ricostruire una proposta politica seria e credibile. Le recenti polemiche sui social su fatti privati e familiari,spesso condite da attacchi personali e offese gratuite, testimoniano l'incapacità di alcuni di confrontarsi nel merito e con rispetto. Ancora peggio, emerge un certo tipo di giornalismo che, anziché raccontare i fatti, preferisce alimentare narrazioni di comodo, tentando di screditare un progetto politico che - piaccia o no - è tornato ad avere radicamento e consenso. La Democrazia Cristiana non viene scalfita e cresce con determinazione. Andiamo avanti con la forza delle idee, forti della nostra identità, certi di essere dalla parte giusta, nel rispetto della legalità, della trasparenza e della dignità di ogni persona. La verità di oggi è una luce accesa nel buio di chi alimenta il sospetto. È tempo che anche chi osserva con diffidenza o ostilità la nostra presenza capisca che la Democrazia Cristiana è viva, è legittima, ed è patrimonio di tutti coloro che credono nella libertà e nella Democrazia responsabile. La Democrazia Cristiana è - e resterà - dalla parte della verità e della giustizia", conclude.