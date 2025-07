La Lega, giudizio su giunta di Milano è pessimo: si torni al voto

"Il giudizio della Lega sulla giunta di Milano guidata da Giuseppe Sala è pessimo e non per le inchieste giudiziarie che stanno travolgendo Palazzo Marino.

Nell'attesa che la magistratura faccia il proprio corso, la città è diventata una boutique su misura per milionari, sempre più insicura, sfiduciata e paralizzata, incapace di trattenere giovani, precari o ceto medio.

Il centrosinistra ha gravemente fallito e dovrebbe consentire ai milanesi di tornare al voto". Così una nota della Lega.