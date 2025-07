Morto a Ibiza il dj napoletano Godzi, giallo sulle cause del decesso di Noschese

Il dj e producer Michele Noschese. conosciuto come Godzi, è morto nella notte tra venerdì e sabato ad Ibiza, dove viveva da circa dieci anni. Lo confermano fonti vicine alla famiglia a Napoli. Le circostanze della sua morte non sono ancora state chiarite ed è giallo sullo cause: le autorità spagnole sono al lavoro per ricostruire le ultime ore della vita del dj. Vasto ilcordoglio social per la scomparsa del 35enne. Noschese era molto noto sulla scena della musica elettronica: negli anni si è esibito in diversi città in tutto il mondo. Nel suo passato anche il calcio: era arrivato alla serie A in Svizzera ma aveva poi rinunciato al contratto da professionista per la musica.