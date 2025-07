Modica Calcio, torna in rossoblù l'Under Edoardo Susino

Continua il progetto giovani del Modica Calcio e lo fa con il ritorno di Edoardo Susino, il giovane attaccante, già in rossoblù nella scorsa stagione, ha recuperato dall’infortunio che lo ha fermato nella scorsa stagione, durante una fase in cui stava dimostrando di meritare un posto tra le fila della prima squadra. Il percorso del ragazzo, iniziato alla Young Pozzallo, lo ha visto protagonista anche con la maglia del Catanzaro, dove è partito con la maglia degli Under 17 Nazionali per poi essere promosso in Primavera. Quindi l’approdo a Modica, dove ha siglato anche reti importanti come quelle in Coppa Italia contro Palazzolo e Vittoria. Oggi torna per continuare il suo percorso di crescita e affermarsi tra i grandi.