Trasporto aereo, Minutola segretario Ugl a Catania

Nino Minutola è stato confermato alla guida della UGL Trasporto Aereo. Il congresso provinciale della federazione lo ha eletto per acclamazione alla presenza dei dirigenti nazionali Davide Peli e Vincenzo Abbrescia e del segretario nazionale del trasporto aereo, Francesco Alfonsi.

"Sono orgoglioso di potere continuare a guidare questa segreteria.

Abbiamo il bisogno di ricostruire la nostra identità e il trasporto aereo ha bisogno di noi" ha detto nel suo discorso Tino Minutola, caratterizzato dalle parole chiave: consapevolezza, visione e appartenenza.

"Siamo qui per difendere i lavoratori e lo faremo, come sempre.

Non possiamo accettare ancora precarietà e instabilità lavorativa", conclude.