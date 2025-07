Musica, De Gregori con doppia tappa in Siciia: 10 e 11 settembre a Taormina

Per esigenze organizzative, le due date del tour di Francesco De Gregori previste al Teatro Antico di Taormina il 10 e 11 settembre 2025 verranno accorpate in un unico appuntamento, che si terrà il 10 settembre 2025. Lo rende noto l'ufficio stampa. I biglietti già acquistati per l'11 settembre saranno validi per accedere allo spettacolo del 10 settembre, con riposizionamento di pari valore a quello acquistato per la data originaria (Platea o Tribunetta) secondo la disponibilità e fino ad esaurimento dei posti. I possessori dei biglietti acquistati per l'11 settembre che fossero impossibilitati a partecipare al concerto del 10 settembre, potranno richiedere il rimborso presso il punto vendita o circuito di acquisto entro il 18 agosto 2025.