Pd di Ragusa, nuovo progetto editoriale con 'Comunità Progressista'

Un nuovo progetto editoriale nella veste più tradizionale: un bimestrale cartaceo, da diffondere brevi manu, “casa per casa, strada per strada”.

“Comunità Progressista. Giornale del Circolo PD Ragusa” è un’operazione come non se ne vedevano da tempo nel panorama odierno dell’informazione, sempre più frastagliata e volatilizzata nella sfera digitale. Un ritorno all’analogico, al tempo lungo della riflessione e della lettura.

Il bimestrale nasce con diversi obiettivi: informare sulle attività del Circolo cittadino e dei suoi rappresentanti eletti, dare spazio agli approfondimenti e all’analisi sui temi, con uno sguardo rivolto alle grandi questioni nazionali e internazionali e alle loro ricadute sulla dimensione locale. E ancora, aprire un confronto non solo all’interno del Partito Democratico ma anche verso l’esterno, coinvolgendo i rappresentanti delle associazioni, il mondo della cultura e dell’attivismo, le voci della società civile che si rivedono nelle idee e nei valori democratici.

“La cadenza bimestrale è stata pensata proprio per questo – commenta Riccardo Schininà, segretario del Circolo di Ragusa e ideatore del progetto. – È il tempo necessario per raccogliere le idee ed elaborarle, sottraendosi alla fretta dell’oggi. Vogliamo aprire uno spazio di riflessione e di confronto plurale, ritornare all’analisi, restituire profondità al pensiero. Se la politica è complessità, le semplificazioni danneggiano la politica. ‘Comunità Progressista’ si muove in direzione ostinata e contraria, tracciando una linea chiara di cui rimanga il segno nel tempo”.

Il primo numero, che verrà presentato alla Rotonda di Marina di Ragusa giovedì 24 luglio dalle 19.30, raccoglie i contributi di diversi autori e autrici sui temi più caldi degli ultimi mesi: tra questi, l’Aeroporto Pio la Torre, la pace e le mozioni su Gaza, il DL Sicurezza, la scuola pubblica, Iblea Acque, l’Europa. Ampio spazio è inoltre dedicato alle nuove Segreterie, regionale e cittadina, all’indomani dei Congressi della primavera.

Direttore responsabile del bimestrale è Leandro Papa, caporedattore Vito Piruzza. Una versione in formato digitale sarà consultabile sul sito pdragusa.it.