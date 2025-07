Incidente sulla 194 Ragusana con 9 feriti: cinque adulti e quattro bambini

Grave incidente sulla Ragusana: 9 feriti, coinvolti anche quattro bambini. Un giovane centauro in gravi condizioni. Sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri E' accaduto questa mattina

lungo la Strada Statale 194 "Ragusana", all’altezza della stazione di servizio ex Q8, nei pressi di Lentini. Il bilancio provvisorio è pesante: nove feriti, tra cui cinque adulti e quattro bambini, coinvolti in un violento scontro che ha visto interessati più veicoli.

Secondo le prime informazioni, a riportare le conseguenze più gravi è stato un giovane centauro, rimasto incastrato con la moto tra un furgone e un’autovettura. Le sue condizioni sono giudicate serie dai sanitari del 118, che lo hanno stabilizzato sul posto prima di trasportarlo d’urgenza all’ospedale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti diversi mezzi di soccorso, tra cui ambulanze del 118, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lentini, e i carabinieri, che hanno prontamente avviato i rilievi per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.

Al momento non è ancora chiaro cosa abbia provocato l'impatto, ma si ipotizza che possa essersi trattato di un sorpasso azzardato o di una mancata precedenza. La circolazione lungo quel tratto della Ragusana ha subito forti rallentamenti, con lunghe code e disagi per gli automobilisti. Indagini in corso.