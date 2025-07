Bruciò un'auto parcheggiata nel Canale di Brucoli: 54enne identificato

Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Augusta e del Posto Fisso di Agnone Bagni hanno denunciato un 54enne per il danneggiamento seguito da incendio di un’autovettura . I Carabinieri, esito tempestiva attività investigativa, hanno identificato l’uomo quale autore dell’incendio di un’autovettura parcheggiata in via Canale di Brucoli, commesso utilizzando liquido infiammabile la notte del 15 luglio. I motivi del gesto sono ancora in corso di accertamento.