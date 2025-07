Modica, Piano di mobilità urbana: in Consiglio comunale approvazione all'unanimità

Il Consiglio Comunale di Modica ha approvato lunedì sera all’unanimità il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS), uno strumento strategico fondamentale per il futuro della città. Questo piano, la cui importanza è stata riconosciuta e sulla cui redazione ha lavorato fin dal 2022 l’ex comandante della polizia locale, Rosario Cannizzaro, e il suo staff, mira a rivoluzionare la mobilità di persone e merci in un’ottica di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

L’approvazione è avvenuta con l’adesione a tre importanti emendamenti presentati dal consigliere comunale del PD, Giovanni Spadaro. Lo stesso Spadaro ha espresso grande soddisfazione per l’esito della votazione, sottolineando l’importanza del PUMS come “buon punto di partenza per una mobilità sostenibile per la nostra città”.

Gli emendamenti proposti dal consigliere Spadaro, e accolti dal Consiglio, hanno apportato modifiche significative al piano originale:

Parcheggio Piazzale Falcone Borsellino gratuito: l’emendamento più rilevante riguarda il parcheggio di Piazzale Falcone Borsellino. Originariamente previsto a pagamento, tornerà a essere a fruizione libera, garantendo un accesso facilitato ai cittadini e ai visitatori.

Modifiche alla Viabilità in Via Cesare Battisti e Via Nazario Sauro: Un altro punto cruciale affrontato dagli emendamenti riguarda l’istituzione del senso unico in Via Cesare Battisti e un tratto di Via Nazario Sauro. A seguito delle osservazioni presentate da numerosi cittadini residenti nel quartiere, preoccupati per la potenziale mancanza di parcheggi e il peggioramento della viabilità e vivibilità, l’emendamento ha accolto queste istanze, scongiurando un impatto negativo sul Quartiere d’Oriente.

“L’unanimità ottenuta ieri in Consiglio Comunale è un riconoscimento forte e trasversale - dichiara l'assessore Antonio Drago - ed è la dimostrazione che, quando si lavora con coerenza, concretezza e visione, anche le appartenenze politiche lasciano spazio all’interesse collettivo della città. E questo per noi è motivo di grande soddisfazione, perchè riconoscono il valore del lavoro di questa amministrazione. Il PUMS non è un adempimento burocratico. Non era obbligatorio per una città delle nostre dimensioni, e proprio per questo rappresenta una scelta politica consapevole. Una scelta di campo, che guarda al futuro, alla sostenibilità, alla vivibilità urbana. Quando ci siamo insediati, il piano era già stato redatto. Non ne abbiamo condiviso il metodo, né abbiamo gestito la fase di partecipazione. Ma abbiamo scelto di non bloccarci in una logica di contrapposizione. Abbiamo scelto di prenderci la responsabilità politica di portarlo avanti, migliorarlo, metterlo a terra. Perché, pur non essendo nostro per origine, oggi è nostro per responsabilità. Il rapporto ambientale preliminare ci restituisce una fotografia chiara delle criticità: l’uso massiccio dell’auto privata, la quasi totale assenza di mobilità ciclabile, la scarsa attrattività del trasporto pubblico, un’organizzazione della sosta non efficiente. Sono dati, non opinioni. E da lì siamo partiti per costruire un’alternativa. Il cuore del piano è la Relazione di Progetto, che non si limita a elencare problemi ma propone soluzioni concrete, misurabili, con un orizzonte di attuazione fino al 2033. E noi non ci siamo limitati ad approvarle su carta. Molte di quelle misure, le abbiamo già realizzate.

Abbiamo attivato il bike sharing, lanciato il car sharing con veicoli elettrici, acquistato Golf Car elettriche per il servizio navetta nel centro e nelle aree turistiche. Abbiamo potenziato il trasporto pubblico locale, superando di gran lunga il dato del 3% che descriveva l’uso del TPL nel 2022. Quello era il punto di partenza. Noi siamo già altrove. Abbiamo inoltre voluto fortemente lo sviluppo della mobilità ciclabile. Stiamo lavorando a tre progetti concreti: una ciclovia intercomunale che collegherà i sei comuni della FUA, la pista ciclabile Marina di Modica–Maganuco che abbiamo fatto inserire nel piano, e una nuova pista urbana per collegare le scuole e le strutture sportive del quartiere Sorda".

"Si conclude così un lungo percorso di concertazione avviato nel 2022 - dichiara la consigliera della DC, Rita Floridia - al quale ho preso parte sin dalle prime fasi in qualità di capogruppo della precedente amministrazione. In quella sede, ebbi modo di avanzare diverse proposte e suggerimenti, alc,uni dei quali furono accolti già allora dall’ing. Nanni della Società Sisplan, incaricata della redazione del Piano.

Tra le proposte più significative da me presentate vi è stata quella per l’inserimento di un percorso ciclabile e pedonale nella Collina di Monserrato – il vero polmone verde della città. Ritengo che quest’area rappresenti una risorsa naturale e paesaggistica di valore inestimabile, che meriti di essere valorizzata e potenziata. L’idea è quella di recuperare e ripristinare i vecchi sentieri già esistenti, attraverso un’opera di manutenzione radicale, una riprogettazione degli spazi attraversati e l’installazione di una segnaletica adeguata".